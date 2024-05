Kölner Laufhaus "Pascha": Sex, Geldwäsche und China-Spione?

Dreh- und Angelpunkt der Geschäfte: Zwei Anwaltskanzleien in Köln und Umgebung. Dort sollen eine Anwältin und ein Anwalt, die auch am "Pascha" beteiligt sind, sich um die prominenten Kunden für die Schleuserbanden bemüht haben. Während ein Anwalt in Haft sitzt, ist ein anderer weltweit auf den Fahndungslisten. Er soll in den asiatischen Raum geflohen sein.