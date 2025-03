Pelicot-Tochter zeigt ihren Vater wegen Vergewaltigung an

Dominique Pelicot war im Dezember wegen schwerer Vergewaltigung zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worde n. Das Gericht in Avignon sah es als erwiesen an, dass er seine damalige Frau Gisèle über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und in Internetforen anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten hatte.