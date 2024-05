Chemikalien im Trinkwasser: PFAS-Verseuchung und die Folgen

In Mittelbaden belasten umweltschädliche per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS oder PFC) seit Jahren Grundwasser und Ackerland. Der Landkreis Rastatt, der besonders betroffen ist, macht für die großflächige Belastung einen Komposthersteller verantwortlich. In der Region sind rund 1.100 Hektar Ackerland und circa 170 Millionen Kubikmeter Grundwasser verseucht. Der Anfang des Skandals reicht bis ins Jahr 1999 zurück.