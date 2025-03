Pfleger soll Patienten ermodet haben - noch mehr Opfer?

In Aachen startet bald der Prozess gegen einen Pfleger, der wegen Mordes und Mordversuchs in mehreren Fällen angeklagt ist.

Ein wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs angeklagter Pfleger eines Klinikums bei Aachen soll noch mehr Taten begangen haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll er vier weitere Patienten ermordet und dies in neun weiteren Fällen versucht haben. Eine entsprechende Nachtragsanklage sei beim Landgericht Aachen eingegangen, sagte eine Gerichtssprecherin. Zuerst hatte die "Aachener Zeitung" berichtet.

Damit werden dem 44-Jährigen nun insgesamt neun Morde und 34 Mordversuche vorgeworfen, die er auf der Palliativstation eines Klinikums in Würselen begangen haben soll. Er soll seinen Opfern Überdosen von Schmerz- oder Beruhigungsmitteln gespritzt haben.

