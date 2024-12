Frau soll Tochter zum Missbrauch angeboten haben

Ermittler des Hessischen Landeskriminalamts haben eine mit internationalem Haftbefehl gesuchte Frau auf den Philippinen ausfindig gemacht. Die 52-Jährige soll ihre Tochter ihrem damaligen Ehemann zum Missbrauch angeboten haben. Am Mittwoch wurde sie nach Deutschland ausgeliefert und am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen.