Messerangriff? Polizei erschießt Mann in Recklinghausen

Bei einem Schusswaffeneinsatz der Polizei in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen ist ein mutmaßlicher Messerangreifer tödlich getroffen worden. Nach ersten Erkenntnissen randalierte am Mittwochabend ein 33-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei in Dortmund und die Bochumer Staatsanwaltschaft mitteilten.