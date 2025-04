Polizeiliche Kriminalstatistik: Anstieg der Jugendgewalt

Mit Aufholeffekten nach der Corona-Pandemie seien diese Zahlen nicht mehr zu erklären, so der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch bei der Pressekonferenz am Morgen. Nachdem die Zahl der unter 18-jährigen Tatverdächtigen bei Gewaltdelikten bereits in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen war, verzeichnet nun auch die heute veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 erneut eine Zunahme. Die Gründe dafür scheinen laut Experten vielfältig: Von gestiegenen psychischen Belastungen bis hin zu neuen Männlichkeitsbildern.