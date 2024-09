Portugal in Angst: Fünf Schwerverbrecher geflohen

Medien wie die Zeitungen "Público" und "Diario de Noticias" berichteten von einer großen Sorge bei der Bevölkerung, die völlig gerechtfertigt sei. "Wir haben alle große Angst", sagte eine Nachbarin des Gefängnisses in der Gemeinde Alcoentre im Radiosender "Observador". Die Polizei in Spanien teilte mit, man habe bereits die Kontrollen an der Grenze verschärft.