Auslöser Cannabis-Diebstahl: Prozess im Kölner "Drogenkrieg"

Es war Juni vergangenen Jahres, als drei junge Männer einer Kölner Drogenbande etwa 700 Kilogramm Cannabis in einer Lagerhalle in der Nachbarstadt Hürth versteckten. Doch einer von ihnen hatte offenbar andere Pläne als die übrigen, witterte wohl ein großes Geschäft.

Der 22-jährige Deutsch-Algerier Aymen G. soll, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, mit Komplizen einer anderen Drogenbande die Hälfte des Cannabis entwendet haben. Dabei fesselten und misshandelten sie die Kontrahenten und hielten sie mehrere Stunden in ihrer Gewalt.

Explosionen und Schüsse im Rheinland und Ruhrgebiet

Doch der Cannabis-Diebstahl in Hürth war nur der Anfang einer ganzen Serie von Vorfällen im Rheinland und im Ruhrgebiet. Mehrere Explosionen und Schüsse auf Wohnhäuser verunsicherten die Menschen. Es kam sogar zu einer Entführung und Geiselnahme in einem Wohnhaus in Köln-Rodenkirchen, die bundesweit Schlagzeilen machte. Der Prozess gegen einen der mutmaßlich Beteiligten beginnt am Donnerstag.