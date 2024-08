Falsche QR-Codes: So schützen Sie sich vor dem Betrug

Auf die Frage, woher die Täter an die Daten ihrer Opfer kommen, gibt es laut dem LKA Niedersachsen mehrere Antworten: So ist es möglich, dass Kontaktdaten durch Hackerangriffe in die Hände der Kriminellen gerieten - oder das Opfer in vergangenen Phishing-Aktionen seine Informationen auf dubiosen Plattformen mitteilte. Auch die Kombination verschiedener Datenbestände sei denkbar.