Cybergruppe "New World Order": Warum es Ermittlungen gibt

Die Gruppe "New World Order" soll laut BKA systematisches Cybermobbing betrieben haben.

Das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft gehen gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe "New World Order" (NWO) vor. Die Durchsuchungen in sechs Bundesländern fanden in den frühen Morgenstunden statt. Dabei wurden zahlreiche elektronische Geräte und Speichermedien sichergestellt. Diese werden nun für die Ermittlung ausgewertet.