Schadsoftware: Schlag gegen weltweite Cyberkriminalität

Wie kann die digitale Widerstandsfähigkeit gestärkt werden? Darüber wurde auf der Konferenz für Nationale Cybersicherheit in Potsdam diskutiert.

Fahndung nach Mitgliedern der Gruppen "Trickbot" und "Qakbot"

Von den insgesamt 37 identifizierten Akteuren werden nun 20 mit internationalen Haftbefehlen gesucht, darunter mutmaßliche Mitglieder der Gruppierungen "Trickbot" und "Qakbot", wie es weiter hieß. Es handele sich in einem Großteil der Fälle um russische Staatsangehörige.

Den aktuellen Maßnahmen gingen laut BKA aufwendige Ermittlungen in den beteiligten Staaten voraus. In Deutschland werden die Ermittlungen demnach unter anderem wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Erpressung sowie der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung im Ausland geführt.