Razzia in Sachsen: Jugendlicher stellte offenbar Giftstoff her

Bei einer Razzia in Sachsen wurden giftige Substanzen bei einem Jugendlichen sichergestellt.(Symbolbild)

Ein 16-Jähriger aus dem sächsischen Zeithain im Landkreis Meißen wird verdächtigt, ein tödliches Gift hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Wohnung, in der der Jugendliche lebt, wurde am Morgen durchsucht. Das teilten das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Gegen den Jugendlichen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt.

