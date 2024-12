NRW und Baden-Württemberg: Razzia gegen Schleusernetzwerk

In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg läuft seit den frühen Morgenstunden ein internationaler Polizeieinsatz gegen ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk. Die gesuchten Tatverdächtigen sollen Migranten aus dem Mittleren Osten und Ostafrika "in kleinen minderwertigen Schlauchbooten" von Frankreich nach Großbritannien geschleust haben. Das sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der Nachrichtenagentur dpa in Düsseldorf. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.