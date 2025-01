Zwangsräumung bei "Reichsbürger" - viele Fragen offen

Polizeieinsatz lässt Fragen offen : Zwangsräumung bei "Reichsbürger"

10.01.2025 | 12:48 |

Bei einer Zwangsräumung bei einem Mitglied der "Reichsbürger"-Szene war die Polizei in Horb am Neckar im Großeinsatz. Den Mann trafen die Beamten nicht an, viele Fragen sind offen.