Dritter Prozess gegen "Reichsbürger"-Gruppe um Reuß begonnen

Es ist ein Verfahren mit vielen Facetten, dessen Umfang noch wächst. In den vergangenen Wochen hatte es in mehreren Bundesländern weitere Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegeben. Unter anderem durchsuchten Beamte Wohnungen und Grundstücke in Niedersachsen Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt . Die Zahl der Beschuldigten ist mittlerweile auf rund 70 mutmaßliche Unterstützer und Mitglieder angewachsen.