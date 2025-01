Betrug? Immobilien-Investor Benko in Österreich festgenommen

René Benko galt als Vorzeige-Unternehmer. Doch mit seiner Signa-Gruppe schob er große Summen zwischen Firmen, Holdings und Stiftungen hin und her. Wieso fiel das nicht auf?

Am Morgen in seiner Villa festgenommen worden

Der 47-jährige Ex-Milliardär ist unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs im Visier der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten mehrere österreichische Medien berichtet, dass Benko am Morgen in seiner Villa in Innsbruck festgenommen worden sei.