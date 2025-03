Rubiales-Prozess nach Kuss-Affäre: Anklage legt Berufung ein

In der Kuss-Affäre im spanischen Fußball will die Staatsanwaltschaft das Urteil nicht akzeptieren. In ihren Augen ist es zu milde. Die zuständige Staatsanwältin am Staatsgerichtshof in Madrid forderte in einer Klageschrift, der Prozess müsse annulliert und unter einem anderen Richter neu geführt werden. In dem Prozess war der frühere spanische Fußball-Verbandschefs Luis Rubiales zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro und einem Näherungsverbot verurteilt worden.