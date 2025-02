Rubiales über WM-Kuss-Skandal: Spielerin gab Erlaubnis

Luis Rubiales nippte immer wieder an seiner Wasserflasche. Der gefallene spanische Verbandsboss faltete die Hände, saß in seinem schicken dunklen Anzug vor dem Richter - und wies alle Anschuldigungen im Prozess um den Kuss-Skandal von der Frauen-WM 2023 zurück. Er sei sich "absolut sicher", dass die Weltmeisterin Jennifer Hermoso damals in Sydney dem Kuss auf ihre Lippen zugestimmt habe, sagte Rubiales.