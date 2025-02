Österreich: Hat "Schamanin" Opfer um Millionen gebracht?

Mit der Androhung von Flüchen soll eine Frau aus Österreich für einen Betrug in Millionenhöhe auch mit deutschen Betroffenen gesorgt haben. Die Frau wird nun europaweit gesucht.

Die Polizei in Österreich sucht nach einer Frau, die mehrere Personen um Millionen Euro-Beträge und weitere Wertgegenstände gebracht haben soll. Mariana M. soll als Schamanin aufgetreten sein, die ihren Opfern Linderung von vermeintlichen Leiden in Aussicht stellte.

Monatelang ermittelt die Polizei von Niederösterreich gegen Mariana M., eine selbsternannte Schamanin. Schließlich genehmigt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt den Zugriff. Beamte der Spezialeinheit Cobra stürmen das Haus der Verdächtigen in Maria Enzersdorf, einem kleinen Ort in Niederösterreich, finden in einem versteckten Zimmer einen Tresor. Der Inhalt verschlägt den Beamten die Sprache.