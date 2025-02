Schüsse in Bielefeld: Schütze stellt sich Polizei

Nach den Schüssen in der Nähe des Landgerichts Bielefeld in Nordrhein-Westfalen hat sich der wegen vierfachen versuchten Mordes gesuchte Tatverdächtige der Polizei gestellt. Er sei am Donnerstag bei der Polizei in Bielefeld erschienen und anschließend festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.