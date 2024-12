Schumacher-Erpressung: Prozess beginnt in Wuppertal

Der spektakuläre Versuch, die Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher zu erpressen, wird von diesem Dienstag an in Wuppertal vor Gericht aufgerollt. Auf der Anklagebank müssen sich drei Männer verantworten, von denen aber nur einer als mutmaßlicher Haupttäter in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird versuchte Erpressung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, den beiden anderen Beihilfe dazu.