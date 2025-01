Berlin: Mehr Straftaten an Silvester als im Vorjahr

Martin Hikel (SPD), Bezirksbürgermeister Berlin-Neukölln, kritisiert im ZDF-Morgenmagazin, dass viele Menschen "doch sehr wild feiern, ein bisschen, als wäre man hier in Kriegsgebieten". Auch wenn es derzeit keine politische Mehrheit für ein komplettes Böllerverbot in Deutschland gäbe, so fordert er dennoch ein Umdenken.