Verdächtige in Kokain-Fall konnten sich absetzen

Laut Anklage soll sich Yashar G. im Zeitraum zwischen Juni 2020 und März 2021 in 14 Fällen jeweils wegen Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Verletzung des Dienstgeheimnisses und dabei in zwei Fällen zudem tateinheitlich wegen Strafvereitelung im Amt strafbar gemacht haben.