Oktoberfest-Bilanz: Weniger Straftaten dieses Jahr

Etwas weniger Straftaten an Bahnhöfen, ein Viertel weniger auf der Wiesn: Die Polizeibehörden ziehen erste Bilanz.

Kurz vor Ende des 189. Münchner Oktoberfests am Sonntag haben Bundespolizei und Münchner Polizei eine vorläufige Bilanz gezogen.

Die Bundespolizei war im Rahmen der Wiesn vor allem am Hauptbahnhof und am Bahnhof Hackerbrücke zuständig. Dort für eine sichere Lenkung von Reisenden zu sorgen, sei "zu 100 Prozent gelungen", erklärte Einsatzleiter Steffen Quaas am Sonntag.