Flucht aus Klinik in Straubing: Ein Straftäter gefasst

Einer der aus einer geschlossenen Einrichtung in Straubing geflohenen Straftäter ist gefasst. Österreichische Einsatzkräfte nahmen den Mann in der Steiermark fest, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige war zusammen mit drei weiteren Straftätern am Samstag vergangener Woche aus dem Maßregelvollzug im Bezirkskrankenhaus geflohen.