Messerangriff in Mannheim: Wer ist Michael Stürzenberger?

Der ganze blutige Vorfall dauerte nur Sekunden. An einem Stand der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in Mannheim ist der bekannte Islamkritiker Michael Stürzenberger am Freitagmittag mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben auf der BPE-Internetseite wurde er schwer am Bein und Gesicht verletzt.