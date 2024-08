Influencer-Brüder Tate in Rumänien in Untersuchungshaft

Im Zuge neuer Ermittlungen gegen den umstrittenen Influencer Andrew Tate (37) und seinen Bruder Tristan (36) sind die beiden Briten in Rumänien erneut festgenommen worden. Eine Sprecherin der Brüder teilte am späten Mittwochabend mit, dass diese "für 24 Stunden" in Untersuchungshaft genommen wurden. Sie sollten von der für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft in Bukarest befragt werden.