Trauer nach Attacke bei Taylor-Swift-Tanzkurs

Bei einem Messerangriff auf einen Tanzkurs in Nordengland sind am Montag zwei Kinder getötet worden, ein weiteres erlag am Dienstag ihren Verletzungen. Es handele sich um drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren, teilte die Polizei mit.