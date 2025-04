Tickets für Kolosseum gehortet - 20 Millionen Euro Strafe

Tickets für das Kolosseum gehortet: Sechs Reiseveranstalter mit Sitz in Italien, Deutschland, den Niederlanden und Irland wurden von der Behörde ebenfalls mit Geldstrafen belegt.

Das Kolosseum ist eines der bekanntesten Besucherattraktionen in Rom. Nun gelang der italienischen Wettbewerbsbehörde ein Schlag gegen Touristen-Abzocke. Rund 20 Millionen Euro Strafe verhängte die italienische Wettbewerbsbehörde gegen eine Ticketagentur sowie gegen mehrere internationale Reiseveranstalter. Sie sollen Eintrittskarten für das Amphitheater und den archäologischen Park gehortet und zu deutlich höheren Preisen auf anderen Plattformen angeboten haben.

Strafe für sechs weitere Reiseveranstalter

Sechs Reiseveranstalter mit Sitz in Italien, Deutschland, den Niederlanden und Irland wurden von der Behörde ebenfalls mit Geldstrafen belegt. Sie sollen eben jene Bots und automatisierte Systeme eingesetzt haben, um große Mengen an Tickets zu horten und danach auf ihren Plattformen anzubieten.

Kolosseum: Jedes Jahr Millionen Besucher

Das rund 2000 Jahre alte römische Wahrzeichen gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien und gilt als das Symbol der Ewigen Stadt. Es wurde im 1. Jahrhundert nach Christus erbaut und gilt als das größte Amphitheater der Welt. In ihm fanden im antiken Rom Gladiatorenkämpfe statt. Das Kolosseum zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt an.