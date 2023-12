Prüfen Sie die Daten des Shops nach. Dazu zählen Adresse, Bankverbindung und der Name des Shop-Betreibers. Zur Überprüfung der Adresse hilft ein Blick auf Open Streetview oder Google Maps. Häufig fällt dann schon auf, dass sich am angegebenen Ort gar kein Shop befindet. Den Namen des Shops oder Shop-Inhabers in eine Suchmaschine wie zum Beispiel Startpage oder Metager einzugeben, ist ein weiterer sinnvoller Prüfschritt. Auch kann es sinnvoll sein, seinen Bankberater zu fragen, ob die angegebene Bankverbindung überhaupt stimmen kann. Wer dann noch Überweisungen per Paypal nur mit Käuferschutz ausführt, erhöht das Sicherheitsniveau. Auch ein Blick ins Handelsregister schützt vor Fake-Shops.