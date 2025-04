Während Prozess: Weinstein darf im Krankenhaus übernachten

Während der Neuauflage seines historischen Prozesses um Sexualverbrechen darf der Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein im Krankenhaus übernachten. Das entschied nach übereinstimmenden US-Medienberichten ein Richter in New York, nachdem die Verteidigung einen entsprechenden Antrag gestellt hatte.

Zahlreiche gesundheitliche Probleme

Weinstein leidet unter zahlreichen gesundheitlichen Problemen. Der 73-Jährige befindet sich nun in der Häftlingsabteilung des Bellevue Hospitals. Seine Anwälte hatten argumentiert, dass die Inhaftierung Weinsteins in einer mitunter eiskalten Zelle auf Rikers Island seine gesundheitlichen Probleme verschärfe.

Der Weinstein-Prozess in New York wird neu aufgerollt: Ein Gericht hatte das Urteil gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung aufgehoben - nun wird neu verhandelt.

Der gefallene Hollywoodproduzent leide an chronischer myeloischer Leukämie und an Diabetes, und habe Probleme mit dem Gehen, sodass er im Rollstuhl zu Gerichtsterminen gebracht werden müsse. Die Anweisung von Richter Goetz gilt bis mindestens kommenden Donnerstag. Dann will er bei einer Anhörung über die Angelegenheit weiterverhandeln.