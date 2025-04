Drei Tote im Westerwald gefunden - Täter auf der Flucht

In Weitefeld im Westerwald ( Rheinland-Pfalz ) sind am frühen Morgen drei Tote gefunden worden. Die Polizei spricht von einem Kapitaldelikt in einem Wohnanwesen. Der oder die Täter seien noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei bittet darum, in dem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen.