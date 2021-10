Mit Friedrich Nietzsche kann man sagen, dass wir uns aus Angst vor Unwissen und Fehlern unrealistische "Hinterwelten" vorgaukeln. Wir glauben dann, dass es ein "Jenseits" der Realität tatsächlich gibt: etwa die alle in letzter Minute erlösende, rettende Idee. Das muss längst kein religiöses Jenseits mehr sein. Es genügt die handfeste Illusion, über eine zweite Erde zu verfügen, eine "Erde B". In der Folge holen wir mehr aus den Böden, als wir sollten. Faktisch arbeiten acht Milliarden Menschen zusammen am Abbau dessen, was in hunderten von Millionen von Jahren entstanden ist.