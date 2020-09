In ihrem Statement kündigten Meghan und Harry an, künftig in Großbritannien und Nordamerika leben zu wollen. Meghan hat sieben Jahre in Toronto gelebt und gearbeitet, als sie in der Serie "Suits" mitspielte. Ihre Mutter wohnt in Los Angles und hat die US-Staatsbürgerschaft.



Es heißt, Meghan habe die britische Staatsbürgerschaft beantragt. Das würde bedeuten, dass sie verpflichtet ist, nicht mehr als 90 Tage pro Jahr im Ausland zu leben.



In England bewohnen sie Frogmore Cottage, das sie erst kürzlich mit Steuergeldern in Höhe von mehreren Millionen Pfund renoviert haben. Eine Rolle bei der Wahl ihres Hauptwohnsitzes wird sicher auch spielen, wo Sohn Archie später zur Schule gehen soll.