Kritische Infrastruktur: Unterseekabel kaum geschützt

Es war Absicht - davon geht zumindest Boris Pistorius aus: "Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind", sagte der deutsche Verteidigungsminister am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Zuvor war bekannt geworden, dass im Ostseeraum erneut zwei Unterwasserkabel für Telekommunikation beschädigt worden waren. Immer wieder war es in den vergangenen Jahren zu ähnlichen Schäden gekommen.