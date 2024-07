Australien: Mädchen nach Krokodilangriff tot aufgefunden

Durchschnittlich kommt es in Australien zu zwei tödlichen Krokodilattacken pro Jahr.(Archivbild)

Ein seit Tagen im abgelegenen Norden Australiens vermisstes Kind ist tot. Polizeiangaben zufolge wurde die Zwölfjährige wie befürchtet Opfer eines Krokodilangriffs. Einsatzkräfte entdeckten in dem Gewässer, in dem das Mädchen am Dienstag zuletzt gesehen wurde, seinen Leichnam, wie Polizeisprecherin Erica Gibson bestätigte.