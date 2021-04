KI auf dem Vormarsch - EU gibt Route vor

Ob beim automatischen Fahren oder der Einparkhilfe, bei der Gesichtserkennung des eigenen Smartphones oder bei der effizienteren Steuerung von Abläufen in Unternehmen: Systeme Künstlicher Intelligenz durchdringen unseren Alltag. Und das kommt zunehmend auch in den Firmen an. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 600 Unternehmen.