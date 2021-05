Jenner wird 1749 in Berkley in der Grafschaft Gloucestershire geboren - und mit fünf Jahren zum Waisen. Seine ältere Schwester nimmt sich seiner an und sorgt dafür, dass er bis zu seinem 13. Lebensjahr die Schule besucht. In seiner Kindheit erkrankt Jenner selbst schwer Pocken und überlebt nur knapp - die Folge einer sogenannten Variolation, einer bewussten Ansteckung mit einer geringen Menge Pockenviren. Solche ersten Versuche einer Immunisierung gegen Infektionskrankheiten sind eine riskante Frühform der Lebendimpfung, die etwa in China praktiziert wird.