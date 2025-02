Kultur in Berlin: Lars Eidinger im Gespräch zu den Kürzungen

130 Millionen Euro weniger für die Kultur in Berlin 2025! Es drohen Arbeitslosigkeit , Einschränkungen im Spielbetrieb und Insolvenzen ganzer Häuser. Was durch die Rasenmäher-Kürzungen verloren geht, ist unermesslich. Und macht wütend: So haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentral- und Landesbibiliothek das ehemalige Kaufhaus "Galeries Lafayette" besetzt, in das der Bestand eigentlich einziehen sollte - was dringend nötig wäre angesichts des maroden Zustands der jetzigen Bibliotheksgebäude. Der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Volker Heller erwartet Kürzungen zwischen 4 und 5,7 Millionen Euro für die Berliner Bibliotheken - was zu reduzierten Öffnungszeiten, geringerem Bestand und weniger Serviceangeboten führen würde.