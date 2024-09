Kultur will Klima schützen - wie die Branche helfen kann

Die Kulturbranche ist aber auch mitverantwortlich. Erfolg ist an Reichweite geknüpft. Publikumsmobilität ist der größte Emissionsfaktor in der Branche und schlägt mit einem Anteil von 40 bis 90 Prozent zu Buche. So lockt beispielsweise die Elbphilharmonie ein internationales Publikum an, das über Interkontinentalflüge nach Hamburg kommt.