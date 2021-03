Die Kulturschaffenden bemühen sich trotz aller Restriktionen darum, gesehen zu werden. Der bekannte jemenitische Street-Art-Künstler Murad Subay beispielsweise initiierte die erste Street Art-Kampagne 2012: "Color the Walls of your street". "Subay hat normale Menschen über Social Media eingeladen mit ihm zu malen und startete so eine Art Kultur-Revolution", so Almowafak.