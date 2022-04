Anastasia Gulej wohnt in einer Zwei-Zimmerwohnung in Bad Kösen in Sachsen-Anhalt, mit hübschem Garten und einer hilfsbereiten Vermieterin. Aufrecht sitzt sie am Esstisch, spricht langsam und klar, setzt ihre Worte wohl überlegt. Doch wenn sie vom Krieg in der Ukraine spricht, streicht sie sich ein paar stille Tränen aus den Augen: