Das Auswärtige Amt in Berlin riet von nicht notwendigen Reisen nach La Palma ab. "Es ist nicht auszuschließen, dass es zu Evakuierungen weiterer Gebiete oder auch zu - eventuell nur vorübergehenden - Schließungen des Flughafens auf La Palma kommen wird", hieß in einem am Samstag veröffentlichten Hinweis.