An jenem Tag hatte sich die Erde im Süden der Insel um kurz nach 14 Uhr mit einer gewaltigen Explosion geöffnet - Lava, Rauch und Asche wurden Hunderte Meter in die Höhe geschleudert. Am 13. Dezember wütete der Vulkan in einer Art Abschlussvorstellung noch einmal besonders heftig, um dann am Abend plötzlich zur Ruhe zu kommen.