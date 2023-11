1772: Lachgas wurde gerade erst entdeckt und in Großbritannien von der Oberschicht auf „Lachgaspartys“ konsumiert.



1960er Jahre: Lachgas kommt in der Zahnmedizin zum Einsatz, um Schmerz und Angst zu lindern.



1970er Jahre: Gas wird erstmals handlich in Ballons verkauft z.B. auf Musikfestivals.



2010: Das Interesse an Lachgas steigt wieder gerade in der Partyszene und auf Raves.



Quelle: EMCDDA: Recreational use of nitrous oxide: a growing concern for Europe, 2022