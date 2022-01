Wie ungesunder Lärm reduziert werden kann

... sind so laut wie eine Motorsäge oder ein Presslufthammer. Bei einer Messung im Landkreis Heilbronn sind an einem Tag 1.600 Autos und 360 Motorräder erfasst worden. Danach war jedes zweite Motorrad lauter als 87 Dezibel, jedes dritte sogar lauter als 90 Dezibel, bei den Pkw war es eines von 30 Fahrzeugen.



Empfohlen werden von der Medizin 65 Dezibel am Tag und 55 nachts. Geräusche werden in Dezibel gemessen. Zehn Dezibel mehr nimmt das menschliche Ohr als doppelt so laut wahr, umgekehrt zehn Dezibel weniger werden als Halbierung des Lärms gehört.