Bericht: Lambrecht gegen Gendersternchen

"Sonderzeichen als Wortbestandteile in der offiziellen Kommunikation" seien "nicht zu verwenden", heißt es demnach in einer Empfehlung des Frauenministeriums zur geschlechtergerechten Sprache in der Bundesverwaltung. Verwiesen wird laut Bericht auf die Auffassung des Deutschen Rechtschreibrates, wonach die Verwendung der Sonderzeichen "derzeit" rechtswidrig und nicht sichergestellt ist, dass solche Schreibweisen "allgemein verständlich" seien.