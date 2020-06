Chloroquin-Studie zurückgezogen

Coronavirus - Hydroxychloroquin (Symbolbild)

Quelle: Kevin E. Schmidt/Quad-City Times via ZUMA Wire/dpa

Das Fachjournal "The Lancet" hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das neue Coronavirus zurückgezogen. Drei der vier Autoren konnten Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten nicht ausräumen, so das Journal.



Beide Mittel werden schon länger gegen Malaria eingesetzt und wurden gegen die Lungenerkrankung Covid-19 erprobt. Nach der nun zurückgezogenen Studie sollten die beiden Wirkstoffe sich wohl nicht zur Behandlung von Covid-19 eignen.