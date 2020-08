Dafür erntet er viel Zustimmung aber auch jede Menge Kritik; trotzdem sucht er die Auseinandersetzung mit den Verbrauchern: "Wir haben es verpasst, den Verbraucher auf den Weg in die moderne Landwirtschaft mitzunehmen. Wir haben immer gesagt: So ein Kuhstall ist nicht das, was der Verbraucher sehen will, dann zeigen wir es ihm lieber gar nicht", gesteht er ein.